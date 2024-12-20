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Тренер Манчестер Юнайтед отреагировал на вылет его команды из Кубка лиги
Дьяволы сосредоточены на следующем матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды от "Тоттенхэма" (4:3) и вылет из Кубка английской лиги на стадии четвертьфинала.
"Думаю, вы могли это заметить и почувствовать на стадионе. Наша команда доминировала во владении мячом. Я не думаю, что нам удалось сполна реализовать собственные моменты. Мы отключились в начале второго тайма, и это был тяжелый момент для нас. Я считаю, что мы проделали великолепную работу. Я думаю, что наша команда была лучшей на поле, но соперник смог конвертировать свои моменты в забитые голы. Нам стоит сосредоточиться на следующей игре".
"Мы не должны думать о том, что победа в кубковом турнире что-то обязательно изменит к лучшему. Это будет долгий путь. Мы совершенствуемся как команда и нашей целью является победа в АПЛ. Сколько времени это займет? Я не знаю, но это наша цель", — добавил Аморим.
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Напомним, что в полуфинал Кубка английской лиги вышел "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". Уже известны результаты жеребьевки полуфинала и финала, которые состоятся в следующем году.
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