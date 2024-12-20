Тренер Манчестер Юнайтед отреагировал на вылет его команды из Кубка лиги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды от "Тоттенхэма" (4:3) и вылет из Кубка английской лиги на стадии четвертьфинала.

"Думаю, вы могли это заметить и почувствовать на стадионе. Наша команда доминировала во владении мячом. Я не думаю, что нам удалось сполна реализовать собственные моменты. Мы отключились в начале второго тайма, и это был тяжелый момент для нас. Я считаю, что мы проделали великолепную работу. Я думаю, что наша команда была лучшей на поле, но соперник смог конвертировать свои моменты в забитые голы. Нам стоит сосредоточиться на следующей игре".

Читайте также Аморим считает, что у Рашфорда есть будущее в Манчестер Юнайтед

"Мы не должны думать о том, что победа в кубковом турнире что-то обязательно изменит к лучшему. Это будет долгий путь. Мы совершенствуемся как команда и нашей целью является победа в АПЛ. Сколько времени это займет? Я не знаю, но это наша цель", — добавил Аморим.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в полуфинал Кубка английской лиги вышел "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". Уже известны результаты жеребьевки полуфинала и финала, которые состоятся в следующем году.