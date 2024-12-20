Один из топ-клубов АПЛ серьезно заинтересован в подписании перспективного нападающего РБ Лейпциг

Лондонский "Арсенал" серьезно заинтересован в подписании одного из лучших нападающих Бундеслиги.

Как сообщает издание Daily Mail, Беньямин Шешко остается в сфере интересов "Арсенала". Летом 2024 года руководство "канониров" вело переговоры по его трансферу.

Представители 21-летнего нападающего сборной Словении неоднократно посещали "Эмирейтс", постоянно поддерживая контакт с лондонским топ-клубом. Ожидается, что в следующем году "Арсенал" попытается вновь побороться за его подписание, конкурируя с другими европейскими топ-клубами.

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В этом сезоне Беньямин Шешко забил 15 голов и отдал три результативные передачи в 28 матчах за клуб и сборную. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.