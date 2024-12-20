  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из топ-клубов АПЛ серьезно заинтересован в подписании перспективного нападающего РБ Лейпциг
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из топ-клубов АПЛ серьезно заинтересован в подписании перспективного нападающего РБ Лейпциг

Англия

Летом форвард решил остаться еще на один сезон в Германии

Один из топ-клубов АПЛ серьезно заинтересован в подписании перспективного нападающего РБ Лейпциг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" серьезно заинтересован в подписании одного из лучших нападающих Бундеслиги.

Как сообщает издание Daily Mail, Беньямин Шешко остается в сфере интересов "Арсенала". Летом 2024 года руководство "канониров" вело переговоры по его трансферу.

Читайте такжеЗвездный нападающий РБ Лейпциг не оказался в топ-клубе из-за переживаний относительно собственной роли в новой команде

Представители 21-летнего нападающего сборной Словении неоднократно посещали "Эмирейтс", постоянно поддерживая контакт с лондонским топ-клубом. Ожидается, что в следующем году "Арсенал" попытается вновь побороться за его подписание, конкурируя с другими европейскими топ-клубами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Беньямин Шешко забил 15 голов и отдал три результативные передачи в 28 матчах за клуб и сборную. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Французский клуб, в составе которого играет россиянин, хочет подписать Забарного
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед отреагировал на вылет его команды из Кубка лиги
yellow-arrow
Бывший тренер Довбика в Роме возглавит английский клуб
Арсенал (Лондон) РБ Лейпциг Беньямин Шешко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости