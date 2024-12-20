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Тоттенхэм может подписать центрбека, который не нужен французскому гранду

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Оборонец может присоединиться к новой команде в январе

Тоттенхэм может подписать центрбека, который не нужен французскому гранду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" рассматривает возможность подписания центрального защитника французского "ПСЖ".

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, "Тоттенхэм" является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Милана Шкриньяра, ведь лондонский клуб страдает от постоянных травм Кристиана Ромеро и Мики ван де Вена. В зимнее трансферное окно руководство "шпор" может выйти на трансферный рынок.

Также среди клубов, которые могут быть заинтересованы в подписании словака, называют итальянский "Наполи" и мадридский "Атлетико", который подходит для игрока с точки зрения философии игры.

Недавно стало известно о том, что "Галатасарай" тоже интересуется подписанием 29-летнего защитника.

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Напомним, что Милан Шкриньяр присоединился к "ПСЖ" на правах свободного агента летом 2023 года. В 2020 году "шпоры" безуспешно пытались подписать тогдашнего защитника миланского "Интера".

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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