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Авторитетный журналист подтвердил информацию о новом главном тренере аутсайдера АПЛ

Англия

Клуб в ближайшее время официально объявит о его назначении

Авторитетный журналист подтвердил информацию о новом главном тренере аутсайдера АПЛ

asroma.com

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Согласно подтверженной информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, "Саутгемптон" договорился о назначении Ивана Юрича главным тренером команды.

Контракт для 49-летнего хорватского специалиста рассчитан на полтора года, а также клуб имеет опцию продления соглашения еще на 2 года. Сегодня Юрич вылетает в Великобританию, чтобы получить рабочую визу.

Ожидается, что вскоре станет известно больше о сотрудниках, которые войдут в тренерский штаб.

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Добавим, что "Саутгемптон" на данный момент занимает последнее место в АПЛ, набрав лишь 5 очков после 16-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Саутгемптон Иван Юрич
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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