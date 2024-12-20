Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм хочет перехватить у Атлетико и Ювентуса игрока из Эредивизии
Интересной будет борьба за этого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Ганцко, который является одним из лучших защитников Эредивизии, давно привлек интерес со стороны ряда европейских клубов благодаря своей стабильной игре и способности играть как в атаке, так и в защите. "Атлетико" и "Ювентус" давно следят за игроком "Фейеноорда", однако на горизонте появился еще один клуб, который заинтересован в его услугах.
По информации Fichajes, "Тоттенхэм" зимой хочет перехватить словака у своих конкурентов. Анге Постекоглу также нуждается в усилении линии защиты, особенно учитывая травмы Кристиана Ромеро. "Фейеноорд", зная об интересе, который вызывает 27-летний игрок, может воспользоваться ситуацией и договориться о сумме около 35 млн евро, хотя зимой цена может быть снижена.
Добавим, что в этом сезоне Давид Ганцко провел 24 матча, где отметился 3 голами и 4 ассистами.
Популярное сейчас
- Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией
- Экс-полузащитник Ромы: Довбик – мумия. В прошлом сезоне был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?
- Гармаш и компания: Металлист 1925 хочет попрощаться с целым списком игроков
- Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца