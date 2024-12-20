Тоттенхэм хочет перехватить у Атлетико и Ювентуса игрока из Эредивизии

Давид Ганцко, который является одним из лучших защитников Эредивизии, давно привлек интерес со стороны ряда европейских клубов благодаря своей стабильной игре и способности играть как в атаке, так и в защите. "Атлетико" и "Ювентус" давно следят за игроком "Фейеноорда", однако на горизонте появился еще один клуб, который заинтересован в его услугах.

По информации Fichajes, "Тоттенхэм" зимой хочет перехватить словака у своих конкурентов. Анге Постекоглу также нуждается в усилении линии защиты, особенно учитывая травмы Кристиана Ромеро. "Фейеноорд", зная об интересе, который вызывает 27-летний игрок, может воспользоваться ситуацией и договориться о сумме около 35 млн евро, хотя зимой цена может быть снижена.

Добавим, что в этом сезоне Давид Ганцко провел 24 матча, где отметился 3 голами и 4 ассистами.