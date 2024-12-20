Английский клуб будет вынужден продать своего талантливого воспитанника в случае вылета из АПЛ

"Саутгемптон" будет вынужден продать своего талантливого 18-летнего полузащитника Тайлера Диблинга, если команда вылетит в Чемпионшип по итогам текущего сезона.

Согласно эксклюзивной информации от источников издания Football Insider, руководство "святых", на данный момент, не может игнорировать заинтересованность других английских топ-клубов, стремящихся подписать Тайлера Диблинга, поскольку им придется улучшить свое финансовое положение за счет его продажи, если клуб вылетит в Чемпионшип.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла".

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В этом сезоне Тайлер Диблинг является основным игроком "Саутгемптона", проведя 18 игр во всех турнирах за клуб, в которых ему удалось отметиться одним голом и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 22 миллиона евро.