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Английский клуб будет вынужден продать своего талантливого воспитанника в случае вылета из АПЛ

Англия

За игроком следят несколько топ-клубов

Английский клуб будет вынужден продать своего талантливого воспитанника в случае вылета из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Саутгемптон" будет вынужден продать своего талантливого 18-летнего полузащитника Тайлера Диблинга, если команда вылетит в Чемпионшип по итогам текущего сезона.

Согласно эксклюзивной информации от источников издания Football Insider, руководство "святых", на данный момент, не может игнорировать заинтересованность других английских топ-клубов, стремящихся подписать Тайлера Диблинга, поскольку им придется улучшить свое финансовое положение за счет его продажи, если клуб вылетит в Чемпионшип.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла".

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В этом сезоне Тайлер Диблинг является основным игроком "Саутгемптона", проведя 18 игр во всех турнирах за клуб, в которых ему удалось отметиться одним голом и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 22 миллиона евро.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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