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Астон Вилла – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери планирует наконец-то опередить Пепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас "Астон Вилла" имеет все шансы после этих выходных улучшить свою позицию в турнирной таблице и выйти на 5-е место. Для этого нужно обыгрывать кризисный "Манчестер Сити".
Кажется, что задача не так уж и сложна. Однако Гвардиола продолжает что-то придумывать и гарантий того, что он не заставит свою команду наконец-то заиграть так, как было прежде, нет. От этого и матч невероятно интригует.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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