Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на то, что Гвардиола беспрестанно думает над тем, что именно нужно изменить, чтобы его команда снова заиграла, успехов все еще очень мало. Они снова проиграли на прошлой неделе при чрезвычайно грустной игре.

Может быть, именно в Бирмингеме у них получится изменить эту тенденцию? Интересно будет посмотреть.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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Английская Премьер-лига. 17-й тур.

21 декабря. 14:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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