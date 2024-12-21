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Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Очередная попытка Пепа Гвардиолы придумать выход из беды

Астон Вилла – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несмотря на то, что Гвардиола беспрестанно думает над тем, что именно нужно изменить, чтобы его команда снова заиграла, успехов все еще очень мало. Они снова проиграли на прошлой неделе при чрезвычайно грустной игре.

Может быть, именно в Бирмингеме у них получится изменить эту тенденцию? Интересно будет посмотреть.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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Английская Премьер-лига. 17-й тур.

21 декабря. 14:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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