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Кристал Пэлас – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Оливер Гласнер попытается взять реванш за среду
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе мы уже видели противостояние между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом". Это было в рамках Кубка Английской Лиги и "канониры" одержали победу со счетом 3:2.
Конечно, Гласнер и его команда хотят реванша и попытаются сделать все возможное, чтобы испортить настроение "канонирам", но получится ли у них это?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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