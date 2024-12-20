Кристал Пэлас – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На этой неделе мы уже видели противостояние между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом". Это было в рамках Кубка Английской Лиги и "канониры" одержали победу со счетом 3:2.

Конечно, Гласнер и его команда хотят реванша и попытаются сделать все возможное, чтобы испортить настроение "канонирам", но получится ли у них это?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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