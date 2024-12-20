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Кристал Пэлас – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Оливер Гласнер попытается взять реванш за среду

Кристал Пэлас – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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На этой неделе мы уже видели противостояние между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом". Это было в рамках Кубка Английской Лиги и "канониры" одержали победу со счетом 3:2.

Конечно, Гласнер и его команда хотят реванша и попытаются сделать все возможное, чтобы испортить настроение "канонирам", но получится ли у них это?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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