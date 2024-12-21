Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Арсеналу" нужно второй раз за неделю обыграть "Кристал Пэлас" и сделать это нужно без основного или даже запасного левого защитника. Калафиори и Зинченко травмированы. И даже Тимбер, который там может играть, должен бегать по правому флангу, поскольку Бен Уайт травмирован.

Непростой период и есть проблемы с травмами, но борьбу за титул никто не отменял. Поэтому нужно снова побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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Английская Премьер-лига. 17-й тур.

21 декабря. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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