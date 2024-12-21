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Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета все еще без Зинченко и Калафиори
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсеналу" нужно второй раз за неделю обыграть "Кристал Пэлас" и сделать это нужно без основного или даже запасного левого защитника. Калафиори и Зинченко травмированы. И даже Тимбер, который там может играть, должен бегать по правому флангу, поскольку Бен Уайт травмирован.
Непростой период и есть проблемы с травмами, но борьбу за титул никто не отменял. Поэтому нужно снова побеждать.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.
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Английская Премьер-лига. 17-й тур.
21 декабря. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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