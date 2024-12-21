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Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета все еще без Зинченко и Калафиори

Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Арсеналу" нужно второй раз за неделю обыграть "Кристал Пэлас" и сделать это нужно без основного или даже запасного левого защитника. Калафиори и Зинченко травмированы. И даже Тимбер, который там может играть, должен бегать по правому флангу, поскольку Бен Уайт травмирован.

Непростой период и есть проблемы с травмами, но борьбу за титул никто не отменял. Поэтому нужно снова побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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Английская Премьер-лига. 17-й тур.

21 декабря. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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