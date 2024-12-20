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Арне Слот отреагировал на результаты жеребьевки Кубка лиги
Наставник мерсисайдцев оценил команду, с которой они сойдутся в борьбе за трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на жеребьевку полуфинальных матчей Кубка лиги, где его команда сыграет с "Тоттенхэмом", а также поделился своими мыслями относительно команды Анге Постекоглу.
"Это будет очень интересная игра. Мы будем играть вскоре с "Тоттенхэмом" в АПЛ, а затем нам придется встретиться с ними в Кубке лиги в следующем году, так что это очень интересно".
"Я должен отдать им должное. Думаю, что Анге Постекоглу способен вернуть этому клубу идентичность. Мне приятно следить за ними, за тем, как они играют, хотя иногда результаты против них, но, кажется, они были едва ли не единственной командой, которая победила "Манчестер Сити" в том же стиле, как это сделали мы".
"Я действительно надеюсь, что Анге сможет выиграть трофей с "Тоттенхэмом", но не Кубок Лиги! Я полностью поддерживаю его команду в Лиге Европы. Люди всегда говорят, что трофеи очень важны. Для бренда "Тоттенхэма" и его стиля игры это гораздо важнее, если он сможет совместить это с победой в одном из турниров, что было бы очень здорово для футбола в целом", — добавил Слот во время своей пресс-конференции.
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Обратим внимание, что "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем" в рамках 17-го тура АПЛ уже в это воскресенье, 22-го декабря. Начало игры в 18:30. А полуфинальные матчи этих команд в Кубке лиги запланированы на 8 января и 5 февраля соответственно.
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