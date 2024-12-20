Брентфорд – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнее время у Томаса Франка результаты очень разнообразны, но это тенденция, которая сохраняется с начала сезона. Они могут играть у себя дома и катастрофически плохо играют на выезде.

На этот раз у них матч дома против непростого "Ноттингема". Но тот факт, что они находятся на родном стадионе, автоматически делает их очевидными фаворитами противостояния.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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