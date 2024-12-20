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Брентфорд – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Томас Франк в поиске стабильности

Брентфорд – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В последнее время у Томаса Франка результаты очень разнообразны, но это тенденция, которая сохраняется с начала сезона. Они могут играть у себя дома и катастрофически плохо играют на выезде.

На этот раз у них матч дома против непростого "Ноттингема". Но тот факт, что они находятся на родном стадионе, автоматически делает их очевидными фаворитами противостояния.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Брентфорд" — "Ноттингем Форест"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест Брентфорд (Лондон) АПЛ Нуну Эшпириту Санту Егор Ярмолюк Томас Франк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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