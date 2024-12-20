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Брентфорд – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Томас Франк в поиске стабильности
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время у Томаса Франка результаты очень разнообразны, но это тенденция, которая сохраняется с начала сезона. Они могут играть у себя дома и катастрофически плохо играют на выезде.
На этот раз у них матч дома против непростого "Ноттингема". Но тот факт, что они находятся на родном стадионе, автоматически делает их очевидными фаворитами противостояния.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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