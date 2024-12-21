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Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Егор Ярмолюк стал основным, но результаты нестабильны

Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наконец-то мы дождались момента, когда Егор Ярмолюк стал основным футболистом своей команды. В последних матчах он стабильно выходил в старте. Однако болячка его команды никуда не исчезает: они умеют добывать результаты только дома.

Прекрасным показателем этого стало противостояние с "Ньюкаслом", где они сначала обыграли "сорок" в чемпионате дома, а затем без шансов уступили на выезде в Кубке. Здесь матч дома, а значит можно рассчитывать на победу.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 декабря.

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Английская Премьер-лига. 17-й тур.

21 декабря. 17:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу "Брентфорд" — "Ноттингем Форест"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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