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Лондонский клуб следит за одним из лучших голкиперов Бундеслиги
Вратарь успел проявить себя на самом высоком уровне в Европе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" внимательно следит за одним из лучших голкиперов Бундеслиги.
Как сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг, руководство "синих" продолжает интересоваться Грегором Кобелем из дортмундской "Боруссии".
В сообщении указывается, что его возможный переход в английский клуб в следующем году не есть исключением, ведь швейцарский кипер хочет регулярно бороться за титулы. Несмотря на интерес со стороны "Челси", он все еще остается ключевым игроком команды Нури Шахина.
Действующий контракт 27-летнего Кобеля с "Боруссией" рассчитан до 2028 года.
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В этом сезоне Грегор Кобель провел 19 матчей в составе "шмелей" во всех турнирах, сохранив собственные ворота сухими в шести поединках. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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