Один из лидеров Манчестер Сити из-за травмы выбыл на несколько недель

"Манчестер Сити" переживает самый сложный период за время пребывания на тренерском посту Пепа Гвардиолы. "Горожане" потерпели уже немало поражений за последние несколько месяцев, однако у них также продолжается пополняться лазарет, поэтому они некоторое время не смогут рассчитывать на Рубена Диаша.

"Он выбыл надолго. Три или четыре недели. Проблема с мышцами. На 75-й минуте против "МЮ" он что-то почувствовал, но он настолько силен, что остался на поле, а сейчас травмирован", - заявил Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции. Испанский специалист отметил, что восстановились от травм двое других защитников, однако еще неизвестно сыграют ли они против "Астон Виллы".

"Мануэль [Аканджи] и Джон [Стоунз] вернулись к тренировкам. Это хорошо для нас. Чем больше игроков вернется, тем лучше. Я еще не знаю [смогут ли они выйти против "Астон Виллы"]. Вчера была их первая тренировка, я бы сказал, полноценная. Они отсутствовали некоторое время", - сказал Гвардиола.

Добавим, что матч между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой" состоится 21 декабря в 14:30 на стадионе "Вилла-Парк".