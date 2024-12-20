Тренер Ливерпуля отметил менталитет своего ключевого игрока

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слова Трента Александера-Арнольда относительно его желания стать лучшим правым защитником в истории футбола.

"Мне точно нравится то, что он говорит. Я думаю, что такое желание должно быть у каждого игрока, если вы играете на таком уровне. Если у вас этого нет, вы, вероятно, не играете на таком уровне. Пока они понимают, что для того, чтобы стать личностью, надо выкладываться на полную ради команды, ставить клуб на первое место, они будут считаться лучшими в своем деле. Это то, что они все делают, в том числе и Трент. Все лучшие игроки хотят быть лучшими".

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"Если же у вас нет таких качеств, вам будет гораздо труднее оставаться в форме, играть, быть хорошим в каждой игре. Им приходится много работать на самом высоком уровне, чтобы иметь прекрасную и успешную жизнь, это правда. Не у каждого игрока есть такой менталитет и такая дисциплина. Итак, это то, что выделяет игрока, и то, что вам нужно делать, если вы хотите быть лучшим игроком на своей позиции, или же лучшим игроком в мире", — добавил Арне Слот.

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Напомним, что недавно "Ливерпуль" существенно улучшил финансовые условия нового контракта для Трента Александера-Арнольда. Его действующий контракт с клубом заканчивается по завершении этого сезона.