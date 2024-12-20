Новый тренер Вулверхэмптона рассказал, может ли он сохранить клуб в Премьер-Лиге

Новый тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра рассказал, может ли он сохранить клуб в Премьер-Лиге.

"Конечно, это ответственность, но хорошая ответственность. Сейчас самое время придать им уверенности, вести их, как тактический GPS. Направить их в одном направлении, объединить их и смотреть в глаза с уверенностью, играть смело", - сказал специалист.