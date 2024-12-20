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Новый тренер Вулверхэмптона рассказал, может ли он сохранить клуб в Премьер-Лиге
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра рассказал, может ли он сохранить клуб в Премьер-Лиге.
"Конечно, это ответственность, но хорошая ответственность. Сейчас самое время придать им уверенности, вести их, как тактический GPS. Направить их в одном направлении, объединить их и смотреть в глаза с уверенностью, играть смело", - сказал специалист.
Сейчас "Вулверхэмптон" занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 9 очков по итогам 16 матчей.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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