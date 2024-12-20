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Новый тренер Вулверхэмптона рассказал, может ли он сохранить клуб в Премьер-Лиге

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Новый тренер Вулверхэмптона рассказал, может ли он сохранить клуб в Премьер-Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра рассказал, может ли он сохранить клуб в Премьер-Лиге.

"Конечно, это ответственность, но хорошая ответственность. Сейчас самое время придать им уверенности, вести их, как тактический GPS. Направить их в одном направлении, объединить их и смотреть в глаза с уверенностью, играть смело", - сказал специалист.

Сейчас "Вулверхэмптон" занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 9 очков по итогам 16 матчей.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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