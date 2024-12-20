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Гвардиола - о форме Ман Сити: Результаты говорят сами за себя

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Специалист выступил на пресс-конференции

Гвардиола - о форме Ман Сити: Результаты говорят сами за себя

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", не скрывает разочарования от текущей формы команды.

"Я справляюсь с хорошими моментами и справляюсь с плохими. За годы работы менеджером у меня были плохие периоды, но мы смогли вернуться.

Это больше чем 40 плохих дней с ужасными результатами. Эти 40 дней - это абсолютный ужас. Я сказал после поражения от "Манчестер Юнайтед", что у нас нет защиты, результаты говорят сами за себя.

Я знаю, что мы можем достичь хорошего результата и увидеть, как команда возвращается", - сказал тренер.

Добавим, что завтра, 21 декабря, "Манчестер Сити" сыграет против "Астон Виллы". Начало - в 14:30 по Киеву.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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