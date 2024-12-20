Гвардиола - о форме Ман Сити: Результаты говорят сами за себя

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", не скрывает разочарования от текущей формы команды.

"Я справляюсь с хорошими моментами и справляюсь с плохими. За годы работы менеджером у меня были плохие периоды, но мы смогли вернуться.

Это больше чем 40 плохих дней с ужасными результатами. Эти 40 дней - это абсолютный ужас. Я сказал после поражения от "Манчестер Юнайтед", что у нас нет защиты, результаты говорят сами за себя.

Я знаю, что мы можем достичь хорошего результата и увидеть, как команда возвращается", - сказал тренер.