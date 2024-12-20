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Холанд решил продать свой Mercedes GLS 63 AMG по бешеной цене

Англия

Mercedes весом 2,6 тонны разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды

Холанд решил продать свой Mercedes GLS 63 AMG по бешеной цене

Getty Images

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Звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд решил продать свой роскошный Mercedes GLS 63 AMG.

Как сообщает Sports Ration, футболист просит за свой автомобиль 1,5 миллиона евро. Это значительно превышает первоначальную стоимость машины, которая составляла всего 200 000 евро.

Mercedes GLS 63 AMG весом 2,6 тонны разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Он проехал всего 17 707 километров и в последний раз проходил техосмотр в апреле 2024 года.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Sports Ration
Опубликовал: Екатерина Власова
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