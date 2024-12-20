  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фенербахче может зимой подписать центрбека Ромы зимой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче может зимой подписать центрбека Ромы зимой

Англия

Эрмосо может продолжить свою карьеру в Турции

Фенербахче может зимой подписать центрбека Ромы зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью заинтересован в подписании центрального защитника Марио Эрмосо в январское трансферное окно. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Эрмосо перешел в "Рому" 2 сентября 2024 года на правах свободного агента после окончания контракта с "Атлетико Мадрид".

Добавим, что прошлым летом Марио был близок к переходу в другой турецкий клуб - "Галатасарай", но в последний момент решил подписать контракт с "Ромой".

Читайте такжеПродолжение допинг-скандала Мудрика, итоги Лиги Конференций и новые владельцы Эвертона. Главные новости за 19 декабря
По теме
yellow-arrow
Аморим рассказал о сроках восстановления хавбека МЮ
yellow-arrow
Постекоглу - об ошибках голкипера Тоттенхэма в матче против МЮ: Разве не было интересно?
yellow-arrow
Капитан Челси вернулся к тренировкам с командой
Фенербахче (Стамбул) Рома (Италия) Марио Эрмосо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости