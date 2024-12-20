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Фенербахче может зимой подписать центрбека Ромы зимой
Эрмосо может продолжить свою карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью заинтересован в подписании центрального защитника Марио Эрмосо в январское трансферное окно. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.
Эрмосо перешел в "Рому" 2 сентября 2024 года на правах свободного агента после окончания контракта с "Атлетико Мадрид".
Добавим, что прошлым летом Марио был близок к переходу в другой турецкий клуб - "Галатасарай", но в последний момент решил подписать контракт с "Ромой".
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Источник:Corriere dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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