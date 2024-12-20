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Деле Алли попрощался с Эвертоном: Все пошло не так, как мы все надеялись
Футболист поблагодарил персонал Эвертона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Деле Алли в Instagram опубликовал пост, в ком попрощался со своим бывшим клубом - "Эвертоном".
"Как было обнародовано на этой неделе, 2025 год может вывести меня на новый путь с некоторыми захватывающими возможностями. Прежде чем это произойдет, для меня очень важно сказать, насколько я благодарен всем болельщикам, персоналу и игрокам ФК "Эвертон" за поддержку, которую они мне оказали.
Это был невероятно трудный путь, чтобы собрать последние кусочки вместе, чтобы восстановить игровую форму, и я не могу выразить благодарность сотрудникам клуба за ту тяжелую работу, которую они вложили в этот процесс.
К сожалению, все пошло не так, как мы все надеялись, и я думаю, что наступил новый этап. Я хочу пожелать всем в этом замечательном клубе всего наилучшего и надеюсь, что мы вскоре снова увидимся", - написал Алли.
Добавим, что Деле присоединился к "Эвертону" в 2022 году, а летом 2024 года футболист покинул команду и стал свободным агентом.
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