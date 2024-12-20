Капитан Челси вернулся к тренировкам с командой

Правый защитник "Челси" Рис Джеймс, который длительное время восстанавливался после травм, начал тренироваться с основным составом. Об этом сообщил главный тренер "синих" Энцо Мареска.

"Рис наконец-то начал тренироваться с нами, хотя и не в полную силу. Медленно, шаг за шагом, он возвращается. Это не означает, что он будет доступен для матчей на этих выходных или на следующих, но он восстанавливается и уже работает с командой", - сказал Мареска.