Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Челси вернулся к тренировкам с командой
Рис наконец-то начал тренироваться с нами (с)
Фото: chelseafc.com
Правый защитник "Челси" Рис Джеймс, который длительное время восстанавливался после травм, начал тренироваться с основным составом. Об этом сообщил главный тренер "синих" Энцо Мареска.
"Рис наконец-то начал тренироваться с нами, хотя и не в полную силу. Медленно, шаг за шагом, он возвращается. Это не означает, что он будет доступен для матчей на этих выходных или на следующих, но он восстанавливается и уже работает с командой", - сказал Мареска.
Напомним, что Рис Джеймс восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Популярное сейчас
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- "Приведет к потере государства" - в министерстве обороны рассказали о демобилизации
- "Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
- Daily Mail: У Мудрика были проблемы за кулисами, они замалчивались из-за беспокойства по поводу его зрелости
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет