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Капитан Челси вернулся к тренировкам с командой

Англия

Рис наконец-то начал тренироваться с нами (с)

Капитан Челси вернулся к тренировкам с командой

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Правый защитник "Челси" Рис Джеймс, который длительное время восстанавливался после травм, начал тренироваться с основным составом. Об этом сообщил главный тренер "синих" Энцо Мареска.

"Рис наконец-то начал тренироваться с нами, хотя и не в полную силу. Медленно, шаг за шагом, он возвращается. Это не означает, что он будет доступен для матчей на этих выходных или на следующих, но он восстанавливается и уже работает с командой", - сказал Мареска.

Напомним, что Рис Джеймс восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

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Источник:
Сhelsea news
Опубликовал: Екатерина Власова
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