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Аморим рассказал о сроках восстановления хавбека МЮ
Несколько недель (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил о сроках восстановления полузащитника Мейсона Маунта.
"Несколько недель. Я не знаю точной даты, но это долго. Это футбол. Что я могу сделать, это помочь Мейсону, научить его играть в нашу игру, пока он выздоровеет.
Я думаю, что хуже всего то, что у нас нет должного времени для тренировок, как это должно быть, когда ты восстанавливаешься от многочисленных травм", - сказал Аморим.
Мейсон в текущем сезоне сыграл 12 матчей - 403 минуты.
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