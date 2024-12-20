Аморим рассказал о сроках восстановления хавбека МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил о сроках восстановления полузащитника Мейсона Маунта.

"Несколько недель. Я не знаю точной даты, но это долго. Это футбол. Что я могу сделать, это помочь Мейсону, научить его играть в нашу игру, пока он выздоровеет.

Я думаю, что хуже всего то, что у нас нет должного времени для тренировок, как это должно быть, когда ты восстанавливаешься от многочисленных травм", - сказал Аморим.