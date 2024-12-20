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Аморим рассказал о сроках восстановления хавбека МЮ

Англия
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Несколько недель (с)

Аморим рассказал о сроках восстановления хавбека МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил о сроках восстановления полузащитника Мейсона Маунта.

"Несколько недель. Я не знаю точной даты, но это долго. Это футбол. Что я могу сделать, это помочь Мейсону, научить его играть в нашу игру, пока он выздоровеет.

Я думаю, что хуже всего то, что у нас нет должного времени для тренировок, как это должно быть, когда ты восстанавливаешься от многочисленных травм", - сказал Аморим.

Мейсон в текущем сезоне сыграл 12 матчей - 403 минуты.

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Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт Рубен Аморим
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Источник:
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Екатерина Власова
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