Постекоглу - об ошибках голкипера Тоттенхэма в матче против МЮ: Разве не было интересно?

Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма", высказался об ошибках голкипера команды Фрейзера Форстера в поединке Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед".

"Очевидно, что первая ошибка очень повлияла на Форстера, а затем вторая произошла в результате этого, и нам пришлось немного бороться, но в конце продемонстрировали характер и вышли в полуфинал.

Мне все понравилось - вам разве не было интересно? Или вы хотели увидеть 1:0? Мы выходим и побеждаем несмотря не большое количество травмированных. Если мы сможем пережить этот этап, мы достигнем колоссального успеха".