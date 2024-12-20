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Постекоглу - об ошибках голкипера Тоттенхэма в матче против МЮ: Разве не было интересно?

Англия
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Специалист высказался о матче Кубка Лиги

Постекоглу - об ошибках голкипера Тоттенхэма в матче против МЮ: Разве не было интересно?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма", высказался об ошибках голкипера команды Фрейзера Форстера в поединке Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед".

"Очевидно, что первая ошибка очень повлияла на Форстера, а затем вторая произошла в результате этого, и нам пришлось немного бороться, но в конце продемонстрировали характер и вышли в полуфинал.

Мне все понравилось - вам разве не было интересно? Или вы хотели увидеть 1:0? Мы выходим и побеждаем несмотря не большое количество травмированных. Если мы сможем пережить этот этап, мы достигнем колоссального успеха".

Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ", который состоялся 19 декабря, завершился со счетом 4:3.

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Фрейзер Форстер Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Тalksport
Опубликовал: Екатерина Власова
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