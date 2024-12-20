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Постекоглу - об ошибках голкипера Тоттенхэма в матче против МЮ: Разве не было интересно?
Специалист высказался о матче Кубка Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма", высказался об ошибках голкипера команды Фрейзера Форстера в поединке Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед".
"Очевидно, что первая ошибка очень повлияла на Форстера, а затем вторая произошла в результате этого, и нам пришлось немного бороться, но в конце продемонстрировали характер и вышли в полуфинал.
Мне все понравилось - вам разве не было интересно? Или вы хотели увидеть 1:0? Мы выходим и побеждаем несмотря не большое количество травмированных. Если мы сможем пережить этот этап, мы достигнем колоссального успеха".
Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ", который состоялся 19 декабря, завершился со счетом 4:3.
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