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Вест Хэм хочет выкупить хавбека у ПСЖ
Солер, вероятно, останется в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский полузащитник Карлос Солер, который на правах аренды перешел в "Вест Хэм" из парижского "ПСЖ" в начале сезона, может продолжить свою карьеру в английском клубе на постоянной основе.
Как сообщает французское издание Le Parisien, "молотобойцы" довольны игрой испанца и хотят выкупить его у "ПСЖ".
Карлос в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых отдал 1 ассист. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 20 млн евро.
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Источник:Lhttps://www.leparisien.fr/ Le Parisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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