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Вест Хэм хочет выкупить хавбека у ПСЖ

Англия

Солер, вероятно, останется в АПЛ

Вест Хэм хочет выкупить хавбека у ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский полузащитник Карлос Солер, который на правах аренды перешел в "Вест Хэм" из парижского "ПСЖ" в начале сезона, может продолжить свою карьеру в английском клубе на постоянной основе.

Как сообщает французское издание Le Parisien, "молотобойцы" довольны игрой испанца и хотят выкупить его у "ПСЖ".

Карлос в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых отдал 1 ассист. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 20 млн евро.

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Пари Сен-Жермен Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Карлос Солер
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Источник:
Lhttps://www.leparisien.fr/ Le Parisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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