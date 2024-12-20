Вест Хэм хочет выкупить хавбека у ПСЖ

Испанский полузащитник Карлос Солер, который на правах аренды перешел в "Вест Хэм" из парижского "ПСЖ" в начале сезона, может продолжить свою карьеру в английском клубе на постоянной основе.

Как сообщает французское издание Le Parisien, "молотобойцы" довольны игрой испанца и хотят выкупить его у "ПСЖ".

Карлос в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых отдал 1 ассист. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 20 млн евро.