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Артета ответил на вопрос, видит ли он себя тренером Арсенала через 5 лет

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Артета ответил на вопрос, видит ли он себя тренером Арсенала через 5 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос, видит ли он себя на посту тренера "канониров" еще через пять лет.

"Нет, я думаю, в этой работе нужно жить настоящим, знаете, и, конечно, нужно планировать то, что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Энергия должна быть в моменте, я обращаю внимание на каждую деталь, понимаю, как все работает, внедряю больше процессов для принятия лучших решений. Всегда имею целью держать всех в тонусе, чтобы получить от них лучшее, и чтобы они чувствовали себя частью того, что мы делаем", - сказал специалист

Напомним, что Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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