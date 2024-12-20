Артета ответил на вопрос, видит ли он себя тренером Арсенала через 5 лет

Наставник "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос, видит ли он себя на посту тренера "канониров" еще через пять лет.

"Нет, я думаю, в этой работе нужно жить настоящим, знаете, и, конечно, нужно планировать то, что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Энергия должна быть в моменте, я обращаю внимание на каждую деталь, понимаю, как все работает, внедряю больше процессов для принятия лучших решений. Всегда имею целью держать всех в тонусе, чтобы получить от них лучшее, и чтобы они чувствовали себя частью того, что мы делаем", - сказал специалист

Напомним, что Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года.