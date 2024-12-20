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"Я никогда не сдамся и никогда не потеряю веры". Хавбек МЮ высказался о своей травме
Футболист поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт высказался о своей очередной травме.
"Словами нельзя описать, насколько опустошенным я себя сейчас чувствую. Вы, наверное, видели выражение моего лица, когда это произошло - я знал, что это значит.
Болельщики "Юнайтед", возможно, вы еще не очень хорошо меня знаете, но одно я могу пообещать: Я никогда не сдамся и никогда не потеряю веры.
Я говорил это раньше, и я скажу это снова: Я буду продолжать отдавать все, переживу этот тяжелый период и не остановлюсь, пока не достигну своей цели", - сказал футболист.
Добавим, что в текущем сезоне Мейсон сыграл 12 матчей - 403 минуты.
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