"Я никогда не сдамся и никогда не потеряю веры". Хавбек МЮ высказался о своей травме

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт высказался о своей очередной травме.

"Словами нельзя описать, насколько опустошенным я себя сейчас чувствую. Вы, наверное, видели выражение моего лица, когда это произошло - я знал, что это значит.

Болельщики "Юнайтед", возможно, вы еще не очень хорошо меня знаете, но одно я могу пообещать: Я никогда не сдамся и никогда не потеряю веры.

Я говорил это раньше, и я скажу это снова: Я буду продолжать отдавать все, переживу этот тяжелый период и не остановлюсь, пока не достигну своей цели", - сказал футболист.