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Эвертон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Оступятся ли Энцо Мареска и его команда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Конечно, нынешняя форма "Челси" впечатляет и кажется, что мало кто вообще может остановить их. Однако если и выбирать какую-нибудь команду, которая может это сделать, то это будет именно "Эвертон".
Несмотря на нестабильность команды Миколенко, они умеют держать удар и не пропускать даже в сложнейших матчах. Может быть, на этот раз будет именно такой матч?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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