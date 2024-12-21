Эвертон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Конечно, нынешняя форма "Челси" впечатляет и кажется, что мало кто вообще может остановить их. Однако если и выбирать какую-нибудь команду, которая может это сделать, то это будет именно "Эвертон".

Несмотря на нестабильность команды Миколенко, они умеют держать удар и не пропускать даже в сложнейших матчах. Может быть, на этот раз будет именно такой матч?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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