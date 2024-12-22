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Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Миколенко попытается остановить Педру Нету и весь "Челси"

Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко готовится к большому испытанию. В прошлом сезоне в аналогичном матче "ириски" уже обыгрывали "синих", поэтому потенциально сенсационный результат не должен сильно удивлять.

Команда Дайча умеет обороняться и ее надежность позади может позволить им как минимум не проиграть даже против такой атаки, как у лондонцев.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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Английская Премьер-лига. 17-й тур.

22 декабря. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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