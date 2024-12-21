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Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Раскритикованная ли замотивированная команда Постекоглу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Невероятные проблемы "Тоттенхэма" с травмами явно уменьшают их шансы на победу в столь непростом матче. Однако откровенная критика со стороны главного тренера своих игроков на прошлой неделе сработала и пока они выдали два классных матча с победами против "Саутгемптона" и "Манчестер Юнайтед".
Хватит ли мотивации и мастерства этого коллектива, чтобы остановить действующих лидеров чемпионата Англии?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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