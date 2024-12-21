Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Невероятные проблемы "Тоттенхэма" с травмами явно уменьшают их шансы на победу в столь непростом матче. Однако откровенная критика со стороны главного тренера своих игроков на прошлой неделе сработала и пока они выдали два классных матча с победами против "Саутгемптона" и "Манчестер Юнайтед".

Хватит ли мотивации и мастерства этого коллектива, чтобы остановить действующих лидеров чемпионата Англии?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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