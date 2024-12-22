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Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот готов к непростому выезду
Getty Images / Global Images Ukraine
Да, результаты мерсисайдцев в последние недели начали разбавляться ничьими, однако вопросов к рисунку игры в их исполнении все еще нет.
Конечно, приезд в Лондон к "Тоттенхэму" не бывает простым, однако "красные" точно должны быть готовы к подобному вызову.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.
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Английская Премьер-лига, 17-й тур
22 декабря. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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