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Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот готов к непростому выезду

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Да, результаты мерсисайдцев в последние недели начали разбавляться ничьими, однако вопросов к рисунку игры в их исполнении все еще нет.

Конечно, приезд в Лондон к "Тоттенхэму" не бывает простым, однако "красные" точно должны быть готовы к подобному вызову.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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Английская Премьер-лига, 17-й тур

22 декабря. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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