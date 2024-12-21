Манчестер Юнайтед – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Рубена Аморима только что вылетела из Кубка Английской Лиги после драматического поражения от "Тоттенхэма". Теперь они возвращаются к более важным делам в рамках АПЛ.

Илья Забарный и его "Борнмут" имеют свои турнирные задания, отбирать очки даже у грандов они умеют, поэтому легкой прогулки для "дьяволов" на этот раз не предвидится.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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