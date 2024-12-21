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Манчестер Юнайтед – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный едет на "Олд Траффорд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Рубена Аморима только что вылетела из Кубка Английской Лиги после драматического поражения от "Тоттенхэма". Теперь они возвращаются к более важным делам в рамках АПЛ.
Илья Забарный и его "Борнмут" имеют свои турнирные задания, отбирать очки даже у грандов они умеют, поэтому легкой прогулки для "дьяволов" на этот раз не предвидится.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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