Тренер гранда АПЛ назвал когда игра команды нормализуется

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трудностях "горожан":

"Когда случается неудача, не нужно ее игнорировать. Вы можете немного изменить состав, но мы не можем этого сделать. Вот почему я сказал: выживайте, старайтесь достигать результатов, наше настроение улучшится, наша игра станет лучше, примите ситуацию такой, какова она есть".

"Вот что я хочу донести до команды: не ставьте перед собой больших целей. Мы находимся в том положении, в котором мы находимся, и нам нужно это принять. Мы не в порядке, но мы станем лучше", — цитирует Гвардиолу сайт "Манчестер Сити".

Добавим, что "Сити" сегодня встречается с "Астон Виллой" в 14:30.