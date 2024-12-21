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Тренер гранда АПЛ назвал когда игра команды нормализуется
Прокомментировал временные проблемы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трудностях "горожан":
"Когда случается неудача, не нужно ее игнорировать. Вы можете немного изменить состав, но мы не можем этого сделать. Вот почему я сказал: выживайте, старайтесь достигать результатов, наше настроение улучшится, наша игра станет лучше, примите ситуацию такой, какова она есть".
"Вот что я хочу донести до команды: не ставьте перед собой больших целей. Мы находимся в том положении, в котором мы находимся, и нам нужно это принять. Мы не в порядке, но мы станем лучше", — цитирует Гвардиолу сайт "Манчестер Сити".
Добавим, что "Сити" сегодня встречается с "Астон Виллой" в 14:30.
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