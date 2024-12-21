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Тренер Эвертона рассказал о работе с Деле Алли: Мы желаем ему добра
Шон Дайч рассказал о сотрудничестве с Алли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал о работе с Деле Алли.
Английский тренер рассказал, что с английским полузащитником было легко работать. Но ему помешали травмы.
"Самое главное, о чем мы договорились как коллектив, заключалось в том, чтобы вернуть его на хорошее место. Я думаю, что он там. Он просто имел столько несчастья с травмами, мелкими травмами, которые продолжались. Вы не могли себе представить, с какими трудностями он столкнулся. Так что мы желаем ему добра, и я думаю, что это лучшее, что мы можем сделать.
Для меня с ним было просто легко работать. Команда медиков неустанно работала с ним, как и он сам. И до нового вызова. Но мы, конечно, желаем ему добра", - сказал Дайч.
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Напомним, что Деле Алли 20 декабря попрощался с "Эвертоном". Полузащитник будет тренироваться с итальянским "Комо".
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