Тренер Эвертона рассказал о работе с Деле Алли: Мы желаем ему добра

Тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал о работе с Деле Алли.

Английский тренер рассказал, что с английским полузащитником было легко работать. Но ему помешали травмы.

"Самое главное, о чем мы договорились как коллектив, заключалось в том, чтобы вернуть его на хорошее место. Я думаю, что он там. Он просто имел столько несчастья с травмами, мелкими травмами, которые продолжались. Вы не могли себе представить, с какими трудностями он столкнулся. Так что мы желаем ему добра, и я думаю, что это лучшее, что мы можем сделать.

Для меня с ним было просто легко работать. Команда медиков неустанно работала с ним, как и он сам. И до нового вызова. Но мы, конечно, желаем ему добра", - сказал Дайч.