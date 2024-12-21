"У нас нет игроков. Теперь это сложнее". Гвардиола оценил шансы Ман Сити на чемпионство

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола критически высказался о возможности своей команды вновь завоевать титул английской Премьер-лиги.

"Сможем ли мы снова отыграть отставание? Нет. У нас нет игроков. Теперь это сложнее. Сейчас у меня нет такого ощущения. Может быть, это произойдет, кто знает?", - приводит слова Гвардиолы Eurosport со ссылкой на TNT Sports.