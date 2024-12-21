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"У нас нет игроков. Теперь это сложнее". Гвардиола оценил шансы Ман Сити на чемпионство
Что уже тогда другим говорить?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола критически высказался о возможности своей команды вновь завоевать титул английской Премьер-лиги.
"Сможем ли мы снова отыграть отставание? Нет. У нас нет игроков. Теперь это сложнее. Сейчас у меня нет такого ощущения. Может быть, это произойдет, кто знает?", - приводит слова Гвардиолы Eurosport со ссылкой на TNT Sports.
По итогам 16 туров "Сити" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.
Сегодня "горожане" сыграют в чемпионате на выезде против "Астон Виллы".
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