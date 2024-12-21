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"У нас нет игроков. Теперь это сложнее". Гвардиола оценил шансы Ман Сити на чемпионство

Англия

Что уже тогда другим говорить?

"У нас нет игроков. Теперь это сложнее". Гвардиола оценил шансы Ман Сити на чемпионство

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола критически высказался о возможности своей команды вновь завоевать титул английской Премьер-лиги.

"Сможем ли мы снова отыграть отставание? Нет. У нас нет игроков. Теперь это сложнее. Сейчас у меня нет такого ощущения. Может быть, это произойдет, кто знает?", - приводит слова Гвардиолы Eurosport со ссылкой на TNT Sports.

По итогам 16 туров "Сити" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.

Сегодня "горожане" сыграют в чемпионате на выезде против "Астон Виллы".

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