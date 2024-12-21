Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Арсенала вспомнил свой первый день работы в лондонском клубе
Был напуган
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" вспомнил свой первый день работы в лондонском клубе.
Микель Артета в интервью The Guardian рассказал, что он был напуган, но готов был изменить культуру клуба для борьбы за трофеи.
"Наверное, я был в ужас. Вы никогда никого не тренировали на самом высоком уровне. Это было в середине сезона, без какой-либо подготовки, без тренерского штаба, и вас попросили взяться за эту удивительную и важную работу. Я смотрел на людей, принимавших это решение, и они были так убеждены.
Прежде всего, вы хотите оправдать это доверие, и у меня были очень сильные чувства по отношению к клубу. Я просто хотел убедиться, что никого не разочарую, что я способен на это. Единственный способ сделать это — начинать день за днём, получать опыт, сближаться с игроками и персоналом и смотреть, получится ли у меня", - сказал Артета.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Арсенал" назначил Микеля Артету главным тренером клуба 20 декабря 2019 года. До этого испанец был помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
- "Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина?
- Середняк УПЛ может вскоре уволить главного тренера
- Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола