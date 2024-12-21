Главный тренер "Арсенала" вспомнил свой первый день работы в лондонском клубе.

Микель Артета в интервью The Guardian рассказал, что он был напуган, но готов был изменить культуру клуба для борьбы за трофеи.

"Наверное, я был в ужас. Вы никогда никого не тренировали на самом высоком уровне. Это было в середине сезона, без какой-либо подготовки, без тренерского штаба, и вас попросили взяться за эту удивительную и важную работу. Я смотрел на людей, принимавших это решение, и они были так убеждены.

Прежде всего, вы хотите оправдать это доверие, и у меня были очень сильные чувства по отношению к клубу. Я просто хотел убедиться, что никого не разочарую, что я способен на это. Единственный способ сделать это — начинать день за днём, получать опыт, сближаться с игроками и персоналом и смотреть, получится ли у меня", - сказал Артета.