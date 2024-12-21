АПЛ. Астон Вилла - Манчестер Сити 2:1. Эти горожане официально сломались, несите новых

Пеп Гвардиола приехал на стадион, на котором он проигрывал даже когда его команда была в прекрасной форме, что уж говорить о нынешнем выезде на "Вилла Парк", когда манкунианцы в историческом для себя и своего главного тренера кризисе. Не то, чтобы подопечные Унаи Эмери были какими-то невероятными, но у них ничего не посыпалось, они все еще крепкая команда, просто со своими локальными провалами и огрехами.

В стартовых составах почти ничего не могло удивить, "Вилла" вышла с сильнейшим на данный момент составом, а Пеп Гвардиола решил поставить в ворота Ортегу, который понемногу вытесняет Эдерсона, а также оставил в запасе Кевина Де Брюйне. Бельгиец в этом сезоне разочаровывает. Кажется, возраст его уже настиг и понемногу уничтожает. Но посмотрим, это пока что очень локальные выводы. Что по самой игре?

С первых минут бирмингемцы включили такой прессинг, под которым "горожане" развалились. На первых секунда Гвардиол не сумел отдать удачный пас и вывел по сути на свидание с голкипером Джона Дурана. Тот решил сразу пробивать без сближения и прогадал, Ортега вытащил. Далее угловой, с которого должен был забивать Пау Торрес и там также Штефан Ортега спас, мяч практически полностью пересек линию ворот, не хватило какого-то сантиметра, в последние момент вратарь все же справился. И это все в пределах первых 2 минут матча.

Эти эпизоды продиктовали все дальнейшие события на поле. Команда Гвардиолы контролировала мяч и контролировала много. Вот только что делать с этим мячом они не понимали. Тактика "Сити" была в том, чтобы отправить круглого Грилишу, а тот что-то придумает. И Джек придумал несколько слабых ударов и создал в первом тайме единственный опасный момент в исполнении своей команды: подал точно под забегание Йошко Гвардиолу, однако хорват пробил выше ворот. На этом от "горожан" все.

Зато "Вилла" играла спокойно и ждала своих моментов, а их хватало. На 16-й минуте в простой атаке после перехвата гениальный Тилеманс отдал волшебную передачу на ход Роджерсу, разрезав всю линию обороны. Роджерс выкатил круглого Дурану, а потому осталось только пробить мимо Ортеги, с чем он прекрасно справился. 1:0.

До конца тайма от "вилланов" мы увидели еще несколько классных атак, где не хватало точного удара. Во втором тайме ожидались какие-то изменения от Гвардиолы, так продолжать нельзя. Вышел Уокер вместо Стоунза и именно из-под Кайла Морган Роджерс оформил второй гол своей команды. Также простая атака, Макгинн отдал вдоль штрафной на партнера, а тот красиво пробил в дальний угол ворот. Где оборона, что с обороной? Никто не знает. А где атака? Этот вопрос еще больше волнует.

Просто если "Сити" не может функционировать как команда, то остается надеяться на индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, но и они все потеряли форму, полностью. Одного Грилиша на что-то большое не хватит. В этом матче, кстати, играл Холанд. Трудно было заметить норвежца на поле, но он там был, клянемся. За минуту до конца матча индивидуальный проход Савиньо и ошибка в обороне от Торреса все же вывели Фодена на ударную позицию и он забил свой первый гол в этом сезоне АПЛ. Однако это лишь небольшое утешение на фоне катастрофы.

Зато какой же классной была "Вилла" и Морган Роджерс в частности. Фантастический матч они провели, очень быстро и нацеленно атаковали, разрывали оборону простыми на первый взгляд передачами. И закрывали всё сзади. Красиво и заслуженно они побеждают и выходят на 5-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Они опережают "Манчестер Сити" и сбрасывают "горожан" на 6-е место. При неудачном сценарии команда Гвардиолы может опуститься и ниже после этого тура. Вот в такой яме находится эта команда.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Дуран (16), Роджерс (65) — Фоден (90+3)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Камара, Онана — Макгинн, Тилеманс, Роджерс (Буэндиа, 90+1) — Дуран (Уоткинс, 80)

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис, Стоунз (Уокер, 46), Аканджи, Гвардиол — Гюндоган (Савиньо, 73), Ковачич (Доку, 84) — Силва, Фоден, Грилиш — Холанд

Предупреждения: Кэш (37), Мартинес (45+2), Макгинн (90+4) — Льюис (47), Гвардиол (84), Грилиш (87)