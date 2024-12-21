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Брентфорд принимает одного из лидеров турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги. Выйдет ли Ярмолюк с первых минут?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Брентфорд" в Английской Премьер-Лиге сыграет с "Ноттингем Форестом".
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных
Your Bees to face Forest ???? pic.twitter.com/jdQLTi0Fc6— Brentford FC (@BrentfordFC) December 21, 2024
В этом сезоне Егор Ярмолюк сыграл в 15-ти матчах "Брентфорда" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
В 4-х матчах украинский полузащитник начинал игру со стартовых минут, в восьми матчах полузащитник выходил со скамейки запасных.
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До матча "Брентфорд" занимает 11-е место в турнирной таблице, "Ноттингем Форест" - четвёртый.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
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