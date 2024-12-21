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Брентфорд принимает одного из лидеров турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги. Выйдет ли Ярмолюк с первых минут?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Брентфорд принимает одного из лидеров турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги. Выйдет ли Ярмолюк с первых минут?

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Брентфорд" в Английской Премьер-Лиге сыграет с "Ноттингем Форестом".

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных

В этом сезоне Егор Ярмолюк сыграл в 15-ти матчах "Брентфорда" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

В 4-х матчах украинский полузащитник начинал игру со стартовых минут, в восьми матчах полузащитник выходил со скамейки запасных.

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До матча "Брентфорд" занимает 11-е место в турнирной таблице, "Ноттингем Форест" - четвёртый.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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