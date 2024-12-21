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Сандерленд Русина сыграет с 12-м местом Чемпионшипа. Нашлось ли место украинцу в стартовом составе?
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Сандерленд", в котором выступает Назарий Русин, сыграет с "Норвичем" в матче Чемпионшипа.
Назарий Русин остался на скамейке запасных.
❤️ RLB's starting XI!#SUNNOR pic.twitter.com/MF4tuGm7kt— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 21, 2024
В этом сезоне Назарий Русин ни разу не выходил в старте "Сандерленда" в матче второго дивизиона Англии. Украинец выходил в шести матчах.
В последних 11-ти матчах Русин был в заявке, но на поле не появлялся.
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Украинский нападающий за английский клуб забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Но в сезоне 2024/25 Русин не отличался результативными действиями.
К матчу "Сандерленд" занимает четвертое место в таблице Чемпионшипа. "Норвич" - двенадцатое.
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
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