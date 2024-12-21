  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сандерленд Русина сыграет с 12-м местом Чемпионшипа. Нашлось ли место украинцу в стартовом составе?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сандерленд Русина сыграет с 12-м местом Чемпионшипа. Нашлось ли место украинцу в стартовом составе?

Англия

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени

Сандерленд Русина сыграет с 12-м местом Чемпионшипа. Нашлось ли место украинцу в стартовом составе?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сандерленд", в котором выступает Назарий Русин, сыграет с "Норвичем" в матче Чемпионшипа.

Назарий Русин остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Назарий Русин ни разу не выходил в старте "Сандерленда" в матче второго дивизиона Англии. Украинец выходил в шести матчах.

В последних 11-ти матчах Русин был в заявке, но на поле не появлялся.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинский нападающий за английский клуб забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Но в сезоне 2024/25 Русин не отличался результативными действиями.

Читайте такжеУкраинский игрок может покинуть Сандерленд в ближайшее трансферное окно - Инсайдер

К матчу "Сандерленд" занимает четвертое место в таблице Чемпионшипа. "Норвич" - двенадцатое.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Астон Вилла - Манчестер Сити 2:1. Эти горожане официально сломались, несите новых
yellow-arrow
Брентфорд принимает одного из лидеров турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги. Выйдет ли Ярмолюк с первых минут?
yellow-arrow
Главный тренер Арсенала вспомнил свой первый день работы в лондонском клубе
Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sunderland AFC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости