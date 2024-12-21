Сандерленд Русина сыграет с 12-м местом Чемпионшипа. Нашлось ли место украинцу в стартовом составе?

"Сандерленд", в котором выступает Назарий Русин, сыграет с "Норвичем" в матче Чемпионшипа.

Назарий Русин остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Назарий Русин ни разу не выходил в старте "Сандерленда" в матче второго дивизиона Англии. Украинец выходил в шести матчах.

В последних 11-ти матчах Русин был в заявке, но на поле не появлялся.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинский нападающий за английский клуб забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Но в сезоне 2024/25 Русин не отличался результативными действиями.

Читайте также Украинский игрок может покинуть Сандерленд в ближайшее трансферное окно - Инсайдер

К матчу "Сандерленд" занимает четвертое место в таблице Чемпионшипа. "Норвич" - двенадцатое.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.