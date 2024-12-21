Миколенко приготовиться: украинцы, которые провели 100 и более матчей на элитном уровне

Встреча с “Челси” станет для Виталия Миколенко знаковой — фулбек проведет сотый матч в футболке “Эвертона”. Эта сакральная цифра является наглядным подтверждением наличия класса и, что немаловажно, стабильности — разве мало игроков, которые перебрались в топ-5, но быстро растворились?

По случаю предстоящего юбилея защитника “ирисок” вспоминаем других украинцев, которые также достигли соответствующей отметки в мощнейших чемпионатах.

Андрей Ярмоленко

Количество матчей: 112 (“Вест Хэм” — 86, “Боруссия” Д — 26)

Андрей откровенно опоздал с переходом, и длительное пребывание в УПЛ сказалось. Сложные травмы колена и ахиллова сухожилия — яркий пример, что в двадцать семь трудно вот так сразу адаптироваться к заоблачному уровню.

С другой стороны, не сказать, что Ярмола не запомнился. Трудолюбие и желание помогли оставить “автографы” леверкузенскому “Байеру”, “Тоттенхэму”, “Баварии”, “Севилье”, “Эвертону”, “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и “Астон Вилле”.

Олег Лужный

Количество матчей: 120 (“Арсенал” — 110, “Вулверхэмптон” — 10)

Лужный попал в АПЛ в 31-летнем возрасте, но в отличие от вышеупомянутого Ярмоленко имел существенное преимущество — школу Валерия Лобановского. Отличная физическая подготовка (причем преобладающая над партнерами) стала залогом будущего успеха.

Пусть Олег Романович и не вытеснил Диксона с его преемниками (а Арсен Венгер пригласил фулбека именно для реализации этой задачи), однако стопроцентная готовность подстраховать и залатать дыру на любой позиции в обороне нашла положительный отклик у тренерского штаба и болельщиков (ну не зря же Лужного прозвали “Конем”). Согласитесь, чемпионство, два Кубка Англии, финал Кубка УЕФА не возникнут из пустоты.

Евгений Коноплянка

Количество матчей: 132 (“Шальке” — 78, “Севилья” — 54)

Судя по последним интервью, Евгений Коноплянка наконец-то осознал, почему его зарубежный перформанс постоянно вызывал такое противоречивое послевкусие.

С одной стороны у нас есть кубок Лиги Европы, результативные действия против “Барселоны”, “Реала”, “Манчестер Сити”, “Ювентуса”, дортмундской “Боруссии” и “Лейпцига”. На другой чаше весов — легкомысленный характер, отсутствие тактической гибкости и частые конфликты с менеджерами.

Если Ярмоленко не сумел вытащить “физуху”, то Женя, избалованный повышенным вниманием в “Днепре”, не сразу понял, что нужно хвататься за возможности и бороться за место под солнцем. Если бы чуточку профессионализма больше, то мы бы сейчас рассуждали в гораздо более приятной тональности.

Александр Заваров

Количество матчей: 142 (“Ювентус” — 76, “Нанси” — 66)

Александр Заваров предполагался заменой великому Мишелю Платини, однако так и не адаптировался в “Ювентусе”. И здесь нет смысла ругать полузащитника — “варясь” в советской среде, практически все футболисты провалились, когда встретились с отличительной реальностью. Никто же не скажет, что Блохин, Беланов или Михайличенко — плохие?

Заваров пытался понравиться, забил несколько ключевых голов, как вот “Наполи”, “Сампдории” и “Фиорентине”, но разница в менталитете и проблемы в рядах “зебр” заставили сменить обстановку. Не без содействия того же Платини, повлиявшего на переход Александра Анатольевича в “Нанси”.

Франция подбросила разный опыт — от соперничества с “Марселем”, “Лансом”, “Пари Сен-Жермен” и “Осером” до падения в Лигу 2 и завершения карьеры в 1998-м. Выдающийся воспитанник Лобановского стал жертвой эпохи и системы, но есть ощущение, что в современности такой элегантный дирижер стоил бы миллионы.

Виктор Скрипник

Количество матчей: 164 — все за “Вердер”

Бернд Штанге взял с “Днепром” две бронзы, добрался до финала Кубка Украины и пролоббировал кандидатуру Виктора Скрипника в “Вердер”. Защитник имел дело с Гансом-Юргеном Дернером, Вольфгангом Сидкой, Феликсом Магатом и Томасом Шаафом, но при каждом наставнике держал стабильную планку.

Благосклонность фанатов и причастность ко многим знаковым событиям окупилась с головой — в 1999-м “музыканты” выиграли кубок Германии (“Бавария” провалила серию послематчевых пенальти). Через пять сезонов был оформлен дубль — снова национальный кубок (спасовала “Алемания” Аахен) и серебряная салатница, вырванная в погоне с мюнхенцами и “Байером”. Отличный сюрприз под конец выступлений на профессиональном уровне.

В дальнейшем Скрипник трудился в структуре “Вердера”, имел честь возглавить первую команду, также брал ответственность за латвийскую “Ригу”, луганскую “Зарю”, “Ворсклу” и “Металлист 1925”.

Руслан Малиновский

Количество матчей: 202 (“Аталанта” — 143, “Дженоа” — 36, “Марсель” — 23)

Руслан Малиновский прошел долгий путь, чтобы вскарабкаться на Олимп, но все еще держится на плаву. Да, “Дженоа” — это не тот клуб, о котором мечтается в три часа ночи, да и вояж в “Марсель” оказался ошибочным.

Многое перекрывает “Аталанта”, где атакующий полузащитник с переменным успехом был основным (здесь надо отдать должное переменчивости и перфекционизму Джан Пьеро Гасперини, легко прощающегося с деталью, если она потеряла актуальность в текущем механизме).

Руслан стал своим в Бергамо, радовал действиями против “Манчестер Сити”, “Байера”, “Интера”, “Лацио”, “Фиорентины”, “Ромы”, “Милана” и особенно “Ювентуса” — в борьбе с туринцами “Малина” выдал 4 мяча. Надеемся, что по возвращении на поле украинец еще будет “светиться” в хайлайтах и даст повод воскликнуть благоговейное “вау”.

Александр Зинченко

Количество матчей: 205 (“Манчестер Сити” — 128, “Арсенал” — 77)

Если бы не усердие, то Александр Зинченко не закрепился бы в “Манчестер Сити” и не был бы основным в лондонском “Арсенале” (по крайней мере, определенный период). Хосеп Гвардиола — не дурак, чтобы вредить себе, поэтому сам факт появления защитника в финале Лиги чемпионов-2021 о многом говорит.

Иногда “Зине” везло (например, травмировались прямые конкуренты), однако парень вгрызался в шанс и раз за разом доказывал, что имеет полное право считаться важной опцией. 10 медалей высшей пробы — хорошее вознаграждение.

В последнее время все чаще звучат тревожные призывы относительно будущего Саши — мол, Микелю Артете пора поставить точку на сотрудничестве. “Канониры” заметно спрогрессировали, Зинченко где-то не успевает за этим развитием, но мы убеждены, что уроженец Радомышля останется в Европе и еще улучшит цифры.

Андрей Воронин

Количество матчей: 233 (“Байер” — 119, “Ливерпуль” — 40, “Герта” — 33, “Кельн” — 21, “Фортуна” — 11, “Боруссия” М — 9)

Существенное преимущество Андрея Воронина заключается в том, что он лишен опыта в УПЛ. Когда ты еще в раннем возрасте привыкаешь к Бундеслиге, Германии в целом, то, конечно, потом легче себя зарекомендовать. Собственно, форвард это и сделал — планомерно поднялся со второго по престижности дивизиона, понравился в “Кельне” (еще бы, огорчил Оливера Канна в ноябре 2003-го) и затем “выстрелил” в “Байере”, где на начальном этапе разрывал и воспринимался звездой (17+5 в сезоне 2004/05 это подтверждают).

Даже поездка на Туманный Альбион не тянет на полноценный провал — все же “Ливерпуль” не заплатил за украинца ни гроша, а сам он, осознавая роль дублера Фернандо Торреса, принес какую-никакую пользу (“Тоттенхэм” не соврет). Довольно продуктивная аренда в “Герте”, приглашение в Дюссельдорф на последних аккордах карьеры — все это подытожило достойное выступление и статистику.

Андрей Шевченко

Количество матчей: 399 (“Милан” — 322, “Челси” — 77)

И на вершине ожидаемо Андрей Шевченко. Да, период в “Челси” не сложился (прежде всего помешала травма спины), однако никто не сомневается в величии нападающего. 6 трофеев, завоеванных на просторах Италии и Англии, триумф в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, ряд культовых голов и вершина в виде “Золотого мяча” — “Шева” наработал на шикарный список, которому грех не позавидовать.

Жаль, что Андрей Николаевич не дал больше, хотя мог. В то же время это вершина и ориентир для остальных; если честно, то мы уверены, что в ближайшей перспективе ни один игрок не приблизится к аналогичным показателям.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine