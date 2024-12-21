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МЮ не будет продлевать контракт с центрбеком: защитник готов покинуть клуб
Провел в команде более семи сезонов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" не будет продлевать контракт с центральным защитником Виктором Линделофом. Об этом сообщает Николо Скира.
Текущая сделка завершается в июне 2025 года. Шведский футболист готов покинуть состояние "красных дьяволов".
Линделоф выступает в составе МЮ с лета 2017 года. С тех пор он провел 268 поединков во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и семью ассистами. "Манчестер Юнайтед" заплатил "Бенфике" за игрока 35 миллионов евро.
Однако в этом сезоне на его счету девять матчей, из которых всего пять в АПЛ.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего шведа в 10 миллионов евро.
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