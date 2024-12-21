МЮ не будет продлевать контракт с центрбеком: защитник готов покинуть клуб

"Манчестер Юнайтед" не будет продлевать контракт с центральным защитником Виктором Линделофом. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка завершается в июне 2025 года. Шведский футболист готов покинуть состояние "красных дьяволов".

Линделоф выступает в составе МЮ с лета 2017 года. С тех пор он провел 268 поединков во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и семью ассистами. "Манчестер Юнайтед" заплатил "Бенфике" за игрока 35 миллионов евро.

Однако в этом сезоне на его счету девять матчей, из которых всего пять в АПЛ.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего шведа в 10 миллионов евро.