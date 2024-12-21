Манчестер Сити проиграл 9 из 12 матчей во всех турнирах. Каким ещё ТОП-клубам в истории Английской Премьер-Лиги это удавалось?

"Манчестер Сити" стал шестым клубом в истории Английской Премьер-Лиги, проиграв 9 из 12 матчей во всех турнирах.

Статистический портал Opta выяснил, что в истории АПЛ было 5 клубов, которые проиграли 9 матчей из 12. Это были "Челси" (25.05.2023), "Тоттенхэм" (26.12.1997), "Арсенал" (23.03.1977), "Манчестер Юнайтед" (16.12.1961), "Ливерпуль" (23.01.1954).

"Манчестер Сити" выиграл матч и дважды сыграл вничью в 12-ти матчах во всех турнирах. Последний раз горожане побеждали в матче Английской Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 4 декабря.

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Сейчас "Манчестер Сити" занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.