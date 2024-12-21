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Падение чемпионов. Астон Вилла в матче против Манчестер Сити установила историческое достижение
Эффект Унаи Эмери
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" в матче 17 тура АПЛ против "Манчестер Сити" победила со счетом 2:1. Бирмингемцы во второй раз подряд одолели "горожан" на своем поле.
Как сообщает аналитический портал Squawka, впервые в своей истории "львы" победили действующих чемпионов Англии в домашнем матче чемпионата. В обоих случаях это был “Манчестер Сити”.
Aston Villa have beaten the reigning champions at home in consecutive seasons for the first time in the Premier League.— Squawka (@Squawka) December 21, 2024
An Unai Emery masterclass. ♟️ pic.twitter.com/Bj9oF7JiWS
В предыдущем поединке на "Вилла Парк" бирмингемцы выиграли 1:0.
Благодаря набранным очкам "Астон Вилла" обогнала "Манчестер Сити" и сейчас идет на пятом месте АПЛ.
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