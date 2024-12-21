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Падение чемпионов. Астон Вилла в матче против Манчестер Сити установила историческое достижение

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Падение чемпионов. Астон Вилла в матче против Манчестер Сити установила историческое достижение

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" в матче 17 тура АПЛ против "Манчестер Сити" победила со счетом 2:1. Бирмингемцы во второй раз подряд одолели "горожан" на своем поле.

Как сообщает аналитический портал Squawka, впервые в своей истории "львы" победили действующих чемпионов Англии в домашнем матче чемпионата. В обоих случаях это был “Манчестер Сити”.

В предыдущем поединке на "Вилла Парк" бирмингемцы выиграли 1:0.

Благодаря набранным очкам "Астон Вилла" обогнала "Манчестер Сити" и сейчас идет на пятом месте АПЛ.

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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