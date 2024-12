Падение чемпионов. Астон Вилла в матче против Манчестер Сити установила историческое достижение

"Астон Вилла" в матче 17 тура АПЛ против "Манчестер Сити" победила со счетом 2:1. Бирмингемцы во второй раз подряд одолели "горожан" на своем поле.

Как сообщает аналитический портал Squawka, впервые в своей истории "львы" победили действующих чемпионов Англии в домашнем матче чемпионата. В обоих случаях это был “Манчестер Сити”.

Aston Villa have beaten the reigning champions at home in consecutive seasons for the first time in the Premier League.



