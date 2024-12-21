Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Манчестер Юнайтед назвал улучшения в команде после его прихода
Лишь бы давало результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" назвал улучшения в команде после его прихода,
По словам Рубена Аморима, в команде улучшилось три области: быстрый прессинг, физическая подготовка и понимание игры. Об этом португальский тренер заявил в преддверии домашнего матча с "Борнмутом".
"Я думаю, что мы улучшаемся у штрафной соперника. У нас есть несколько игр, в которых мы находимся у штрафной, но без реальной угрозы. Вы могли видеть разные вещи (против "Тоттенхэма").
Вы видите, что мы можем бить по воротам, мы близко к воротам, и вы это чувствуете, вы действительно это чувствуете. Я думаю, что это хорошо для нашей команды.
Я чувствую, что наша команда быстрее прессингует, физически развивается и лучше понимает игру. Вы можете видеть это по контролю над игрой, и особенно в этой игре, но и в последней игре мы лучше понимали, какую позицию и движение нам следует выполнять
Многое происходит, но трудно думать о хорошем, потому что мы выбыли, и давайте сосредоточимся на следующем соревновании", - сказал Аморим.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч с "Борнмутом" состоится 22 декабря в 16:00 по киевскому времени.
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.
Популярное сейчас
- Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
- "Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина?
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя-реванша
- Холанд решил продать свой Mercedes GLS 63 AMG по бешеной цене
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет