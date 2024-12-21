Главный тренер "Манчестер Юнайтед" назвал улучшения в команде после его прихода,

По словам Рубена Аморима, в команде улучшилось три области: быстрый прессинг, физическая подготовка и понимание игры. Об этом португальский тренер заявил в преддверии домашнего матча с "Борнмутом".

"Я думаю, что мы улучшаемся у штрафной соперника. У нас есть несколько игр, в которых мы находимся у штрафной, но без реальной угрозы. Вы могли видеть разные вещи (против "Тоттенхэма").

Вы видите, что мы можем бить по воротам, мы близко к воротам, и вы это чувствуете, вы действительно это чувствуете. Я думаю, что это хорошо для нашей команды.

Я чувствую, что наша команда быстрее прессингует, физически развивается и лучше понимает игру. Вы можете видеть это по контролю над игрой, и особенно в этой игре, но и в последней игре мы лучше понимали, какую позицию и движение нам следует выполнять

Многое происходит, но трудно думать о хорошем, потому что мы выбыли, и давайте сосредоточимся на следующем соревновании", - сказал Аморим.