АПЛ. Первое домашнее поражение Брентфорда, разгром Ипсвича и ничья на Лондон Стэдиум

Сразу три матча Английской Премьер-лиги стартовали в 17:00 по киевскому времени. К сожалению, Егора Ярмолюка с первых минут в составе "Брентфорда" мы не увидели, однако было много другого интересного, как в противостоянии "пчел" с "лесниками", так и в других двух матчах временного слота. Давайте разбираться, что там в итоге произошло.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 0:2

Голы: Айна (38), Эланга (51)

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 67 / Конак, 90+6), Коллинз, Ми, Льюис-Поттер — Янельт (Магома, 67), Норгор, Дамсгор — Мбемо, Висса, Шаде (Карвалью, 81)

"Ноттингем Форест": Селс — Мурилло, Миленкович, Морато — Айна, Гиббз-Уайт (Жота Силва, 75), Андерсон (Домингес, 65), Уильямс (Тоффоло, 90+2) — Эланга (Йейтс, 65), Хадсон-Одои — Вуд (Авонии, 90+2)

Предупреждения: Ми (40), Висса (57), Дамсгор (87) — Мурилло (27), Гиббз-Уайт (55), Жота Силва (79), Домингес (84)

Важный факт для понимания этого результата: команда Томаса Франка в этом сезоне АПЛ еще ни разу не проигрывала на домашнем стадионе и практически все очки, которые у них есть, были добыты именно здесь. К ним в гости приехал сенсационный "Ноттингем Форест", который идет в зоне топ-4 перед Рождеством и также является больше домашней командой, чем выездной, хотя и на чужих стадионах нередко шокирует своих соперников.

Нуну Эшпириту Санту, как оказалось, подготовил и здесь просто шикарный игровой план, который сработал, хотя и не сразу. От начала и до середины тайма "Брентфорд", в стартовом составе которого не нашлось места для Егора Ярмолюка, владел инициативой и был активным у ворот Матца Селса. Висса и Сбемо имели неплохие возможности, но то удар неточный, то вратарь спасет.

"Лесники" как будто ожидали момента, когда соперник немного устанет и можно будет наносить ответный удар. И этого момента они дождались. В конце тайма Ола айна подключился к атаке на дальней штанге и после прострела от Уильямса пробил точно в дальний угол ворот. Идеально, ведь от такого счета можно отталкиваться и подопечные Нуну Эшпириту Санту умеют это делать на самом высоком уровне.

Кажется, что пропущенный гол очень плохо повлиял именно на "пчел", они во втором тайме просели и снова не были похожи сами на себя. Почему снова? Потому что посреди недели они как-то вообще без шансов уступили "Ньюкаслу" и там показали себя очень плохо.

Во втором тайме в контратакующий "Ноттингем" по сути добил хозяев поля. Эланга оформил красивый гол, после которого можно было спокойно садиться в оборону и защищать то, что было добыто. Именно это они сделали и сделали это максимально эффективно.

Выпускать на замену Ярмолюка по ходу матча не имело много смысла, поскольку надо было не цементировать надежность, а создавать что-то впереди. Не удалось. "Брентфорд" проигрывает у себя дома и это выглядит даже заслуженно. "Ноттингем Форест" встретит Рождество в топ-4, это действительно классный подарок болельщикам "лесников".

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Вест Хэм" — "Брайтон" 1:1

Голы: Кудус (58) — Виффер (51)

"Вест Хэм": Фабьянски — Ван-Биссака, Мавропанос (Тодибо, 46), Килман, Эмерсон (Цоуфал, 72) — Альварес (Родригес, 90), Соучек — Боуэн, Пакета (Скарлз, 72) Кудус — Фюллькрюг (Саммервилл, 57)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман (Лампти, 68), ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба, Виффер (Аяри, 56) — Груда (Энсисо, 68), Рюттер (Минте, 68), Митома (Фергюсон, 85) — Педро

Предупреждения: Пакета (17), Мавропанос (35) — Уэлтман (45+3), Эступиньян (84)

Фабиан Хюрцелер снова без победы. Его команда приехала в гости к нестабильному "Вест Хэму", но, как оказалось, сам "Брайтон" еще более нестабилен.

Стоит отметить и то, что Лопетеги и его команда идут на выздоровление и это заметно. Здесь не удалось одержать победу, но хозяева на нее наиграли, на то, что пропустили первыми. Сразу же сумел сравнять Кудус. Могли "молотобойцы" и выиграть этот матч, не хватило буквально немного. А так 1:1.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Ипсвич" - "Ньюкасл" 0:4

Голы: Исак (1, 45+2, 54), Мерфи (32)

"Ипсвич": Мурич — Кларк, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Каюсте (Филлипс, 63) — Бернс (Джонсон, 78), Гатчинсон (Аль-Хамади, 46), Смодич (Броудхед, 78) — Чаплин (Тейлор, 62)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто (Триппьер, 65), Шер, Берн, Холл — Тонали, Гимараэс (Майли, 80), Уиллок (Барнс, 65) — Мерфи, (Лонгстафф, 65), Исак (Альмирон, 73), Гордон

Предупреждения: Морси (65), Аль-Хамади (77)

А здесь вообще не получилось хоть какой-то интриги. Команда Эдди Хау приехала и просто уничтожила своего соперника. "Ипсвич" практически ничем не смог удивить своего соперника, а невероятный Александер Исак развлекся на славу.

Шведский нападающий оформил хет-трик, первый гол забив уже на первой минуте. Также одним голом приложился и Мерфи. Спокойная и справедливая победа гостей. Благодаря этому «сороки» отбираются на расстояние одного балла от "Манчестер Сити".