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АПЛ. Первое домашнее поражение Брентфорда, разгром Ипсвича и ничья на Лондон Стэдиум

Англия
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Егор Ярмолюк сегодня без игрового времени

АПЛ. Первое домашнее поражение Брентфорда, разгром Ипсвича и ничья на Лондон Стэдиум

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу три матча Английской Премьер-лиги стартовали в 17:00 по киевскому времени. К сожалению, Егора Ярмолюка с первых минут в составе "Брентфорда" мы не увидели, однако было много другого интересного, как в противостоянии "пчел" с "лесниками", так и в других двух матчах временного слота. Давайте разбираться, что там в итоге произошло.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 0:2

Голы: Айна (38), Эланга (51)

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 67 / Конак, 90+6), Коллинз, Ми, Льюис-Поттер — Янельт (Магома, 67), Норгор, Дамсгор — Мбемо, Висса, Шаде (Карвалью, 81)

"Ноттингем Форест": Селс — Мурилло, Миленкович, Морато — Айна, Гиббз-Уайт (Жота Силва, 75), Андерсон (Домингес, 65), Уильямс (Тоффоло, 90+2) — Эланга (Йейтс, 65), Хадсон-Одои — Вуд (Авонии, 90+2)

Предупреждения: Ми (40), Висса (57), Дамсгор (87) — Мурилло (27), Гиббз-Уайт (55), Жота Силва (79), Домингес (84)

Важный факт для понимания этого результата: команда Томаса Франка в этом сезоне АПЛ еще ни разу не проигрывала на домашнем стадионе и практически все очки, которые у них есть, были добыты именно здесь. К ним в гости приехал сенсационный "Ноттингем Форест", который идет в зоне топ-4 перед Рождеством и также является больше домашней командой, чем выездной, хотя и на чужих стадионах нередко шокирует своих соперников.

Нуну Эшпириту Санту, как оказалось, подготовил и здесь просто шикарный игровой план, который сработал, хотя и не сразу. От начала и до середины тайма "Брентфорд", в стартовом составе которого не нашлось места для Егора Ярмолюка, владел инициативой и был активным у ворот Матца Селса. Висса и Сбемо имели неплохие возможности, но то удар неточный, то вратарь спасет.

"Лесники" как будто ожидали момента, когда соперник немного устанет и можно будет наносить ответный удар. И этого момента они дождались. В конце тайма Ола айна подключился к атаке на дальней штанге и после прострела от Уильямса пробил точно в дальний угол ворот. Идеально, ведь от такого счета можно отталкиваться и подопечные Нуну Эшпириту Санту умеют это делать на самом высоком уровне.

Кажется, что пропущенный гол очень плохо повлиял именно на "пчел", они во втором тайме просели и снова не были похожи сами на себя. Почему снова? Потому что посреди недели они как-то вообще без шансов уступили "Ньюкаслу" и там показали себя очень плохо.

Во втором тайме в контратакующий "Ноттингем" по сути добил хозяев поля. Эланга оформил красивый гол, после которого можно было спокойно садиться в оборону и защищать то, что было добыто. Именно это они сделали и сделали это максимально эффективно.

Выпускать на замену Ярмолюка по ходу матча не имело много смысла, поскольку надо было не цементировать надежность, а создавать что-то впереди. Не удалось. "Брентфорд" проигрывает у себя дома и это выглядит даже заслуженно. "Ноттингем Форест" встретит Рождество в топ-4, это действительно классный подарок болельщикам "лесников".

АПЛ. Первое домашнее поражение Брентфорда, разгром Ипсвича и ничья на Лондон Стэдиум - изображение 1

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Вест Хэм" — "Брайтон" 1:1

Голы: Кудус (58) — Виффер (51)

"Вест Хэм": Фабьянски — Ван-Биссака, Мавропанос (Тодибо, 46), Килман, Эмерсон (Цоуфал, 72) — Альварес (Родригес, 90), Соучек — Боуэн, Пакета (Скарлз, 72) Кудус — Фюллькрюг (Саммервилл, 57)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман (Лампти, 68), ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба, Виффер (Аяри, 56) — Груда (Энсисо, 68), Рюттер (Минте, 68), Митома (Фергюсон, 85) — Педро

Предупреждения: Пакета (17), Мавропанос (35) — Уэлтман (45+3), Эступиньян (84)

Фабиан Хюрцелер снова без победы. Его команда приехала в гости к нестабильному "Вест Хэму", но, как оказалось, сам "Брайтон" еще более нестабилен.

Стоит отметить и то, что Лопетеги и его команда идут на выздоровление и это заметно. Здесь не удалось одержать победу, но хозяева на нее наиграли, на то, что пропустили первыми. Сразу же сумел сравнять Кудус. Могли "молотобойцы" и выиграть этот матч, не хватило буквально немного. А так 1:1.

АПЛ. Первое домашнее поражение Брентфорда, разгром Ипсвича и ничья на Лондон Стэдиум - изображение 2

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Ипсвич" - "Ньюкасл" 0:4

Голы: Исак (1, 45+2, 54), Мерфи (32)

"Ипсвич": Мурич — Кларк, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Каюсте (Филлипс, 63) — Бернс (Джонсон, 78), Гатчинсон (Аль-Хамади, 46), Смодич (Броудхед, 78) — Чаплин (Тейлор, 62)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто (Триппьер, 65), Шер, Берн, Холл — Тонали, Гимараэс (Майли, 80), Уиллок (Барнс, 65) — Мерфи, (Лонгстафф, 65), Исак (Альмирон, 73), Гордон

Предупреждения: Морси (65), Аль-Хамади (77)

А здесь вообще не получилось хоть какой-то интриги. Команда Эдди Хау приехала и просто уничтожила своего соперника. "Ипсвич" практически ничем не смог удивить своего соперника, а невероятный Александер Исак развлекся на славу.

Шведский нападающий оформил хет-трик, первый гол забив уже на первой минуте. Также одним голом приложился и Мерфи. Спокойная и справедливая победа гостей. Благодаря этому «сороки» отбираются на расстояние одного балла от "Манчестер Сити".

АПЛ. Первое домашнее поражение Брентфорда, разгром Ипсвича и ничья на Лондон Стэдиум - изображение 3

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест Брентфорд (Лондон) АПЛ Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Хулен Лопетеги Нуну Эшпириту Санту Ипсвич Таун Эдди Хау Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Егор Ярмолюк Томас Франк Киран Маккенна Фабиан Хюрцелер
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