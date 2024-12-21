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Морган Роджерс отправляет чемпиона на шестое место. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия

Львы все ближе к зоне ЛЧ

Морган Роджерс отправляет чемпиона на шестое место. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images

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Хозяева забили быстрый мяч. В первом тайме игра была равной во многих аспектах, но "горожане" имели преимущество во владении (67%). После перерыва подопечные Эмери значительно улучшили контроль (57%) и развили успех, а гости сократили отставание только в компенсированное время.

"Бордово-голубая армия" поднимается на пятую строчку (28 очков). 26 декабря "львы" будут играть на выезде против "Ньюкасла". Коллектив Гвардиолы уже шестой (27 баллов). Впереди домашняя встреча с "Эвертоном".

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Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ

Бирмингем. Вилла Парк

Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1

Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 – Фоден, 90+3

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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