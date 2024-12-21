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Морган Роджерс отправляет чемпиона на шестое место. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов
Львы все ближе к зоне ЛЧ
Фото - Getty Images
Хозяева забили быстрый мяч. В первом тайме игра была равной во многих аспектах, но "горожане" имели преимущество во владении (67%). После перерыва подопечные Эмери значительно улучшили контроль (57%) и развили успех, а гости сократили отставание только в компенсированное время.
"Бордово-голубая армия" поднимается на пятую строчку (28 очков). 26 декабря "львы" будут играть на выезде против "Ньюкасла". Коллектив Гвардиолы уже шестой (27 баллов). Впереди домашняя встреча с "Эвертоном".
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Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ
Бирмингем. Вилла Парк
Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 – Фоден, 90+3
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