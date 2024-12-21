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Нападающий Ньюкасла стал лишь вторым игроком из Швеции, который оформил хет-трик в АПЛ
И первым был не Ибрагимович
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 17 тура АПЛ "Ипсвич" дома проиграл "Ньюкаслу" со счетом 0:4. Три гола в составе гостей забил нападающий Александр Исак.
Как сообщает OptaJoe, форвард стал лишь вторым футболистом из Швеции, который оформил хет-трик. Первым был Фредди Юнгберг – он футболке “Арсенала” забил три гола в ворота “Сандерленда”.
Предыдущий раз событие произошло более 21 года назад – в мае 2003. Интересно, что в обоих случаях шведы забивали в выездных для своих команд матчах.
Всего в текущем чемпионате Исак оформил 10 голов. По этому показателю он следует на четвертом месте в таблице бомбардиров АПЛ.
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