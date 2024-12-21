Нападающий Ньюкасла стал лишь вторым игроком из Швеции, который оформил хет-трик в АПЛ

В матче 17 тура АПЛ "Ипсвич" дома проиграл "Ньюкаслу" со счетом 0:4. Три гола в составе гостей забил нападающий Александр Исак.

Как сообщает OptaJoe, форвард стал лишь вторым футболистом из Швеции, который оформил хет-трик. Первым был Фредди Юнгберг – он футболке “Арсенала” забил три гола в ворота “Сандерленда”.

Предыдущий раз событие произошло более 21 года назад – в мае 2003. Интересно, что в обоих случаях шведы забивали в выездных для своих команд матчах.

Всего в текущем чемпионате Исак оформил 10 голов. По этому показателю он следует на четвертом месте в таблице бомбардиров АПЛ.