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Нападающий Ньюкасла стал лишь вторым игроком из Швеции, который оформил хет-трик в АПЛ

Англия

И первым был не Ибрагимович

Нападающий Ньюкасла стал лишь вторым игроком из Швеции, который оформил хет-трик в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 17 тура АПЛ "Ипсвич" дома проиграл "Ньюкаслу" со счетом 0:4. Три гола в составе гостей забил нападающий Александр Исак.

Как сообщает OptaJoe, форвард стал лишь вторым футболистом из Швеции, который оформил хет-трик. Первым был Фредди Юнгберг – он футболке “Арсенала” забил три гола в ворота “Сандерленда”.

Предыдущий раз событие произошло более 21 года назад – в мае 2003. Интересно, что в обоих случаях шведы забивали в выездных для своих команд матчах.

Всего в текущем чемпионате Исак оформил 10 голов. По этому показателю он следует на четвертом месте в таблице бомбардиров АПЛ.

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Фредрик Юнгберг Ньюкасл Ипсвич Таун Александер Исак
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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