Официально: бывший тренер Довбика возглавил Саутгемптон

Иван Юрич возглавил последнюю команду АПЛ. Стороны подписали соглашение на 18 месяцев. В клубе понимают сложность дел, но верят, что ситуацию можно исправить. Напомним, что "святые" набрали всего 5 очков после 16 туров.

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“Я очень доволен. Это большой вызов, но я вижу команду, которая может играть лучше. Важно поскорее установить связь с болельщиками. Я хочу видеть агрессивную команду и думаю, что фанатам "Саутгемптона" это понравится. Нам нужно гораздо больше прессинговать и быстро менять ментальность”, – прокомментировал Юрич свое назначение.

Хорват начал тренерскую карьеру в 2010 году и самые продолжительные отрезки провел во главе "Дженоа" и "Торино".