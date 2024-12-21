Худшая серия за 1,5 года: Голланд забил один гол за последние шесть матчей

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил одно взятие ворот за последние шесть матчей. Для форварда это самая плохая "результативная" серия за этот и предыдущий сезон.

За это отрезок "Сити" играло против "Ливерпуля", "Ноттингем Форест", "Кристалл Пелас", "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Астон Виллы". Эрлинг забил только лондонцам.

В последний раз такое случалось с Холандом в мае-июне 2023 года. Тогда Эрлинг за восемь финальных для себя (еще один провел на скамейке для запасных) матчей кампании забил один гол.

Следующие поединки "горожане" проведут против "Эвертона" и "Лестера" в рамках АПЛ. Именно "ирискам" Холанд забил единственный свой гол в последних восьми матчах сезона 22/23 лет.

В рамках текущего розыгрыша АПЛ на счету норвежца 13 голов. По этому показателю он лидирует с Мохамедом Салахом в рейтинге бомбардиров чемпионата. В Лиге чемпионов нападающий оформил пять голов – на два меньше, чем лидер списка голеадоров Роберт Левандовский.