Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Худшая серия за 1,5 года: Голланд забил один гол за последние шесть матчей
Норвежцу не идет
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил одно взятие ворот за последние шесть матчей. Для форварда это самая плохая "результативная" серия за этот и предыдущий сезон.
За это отрезок "Сити" играло против "Ливерпуля", "Ноттингем Форест", "Кристалл Пелас", "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Астон Виллы". Эрлинг забил только лондонцам.
В последний раз такое случалось с Холандом в мае-июне 2023 года. Тогда Эрлинг за восемь финальных для себя (еще один провел на скамейке для запасных) матчей кампании забил один гол.
Следующие поединки "горожане" проведут против "Эвертона" и "Лестера" в рамках АПЛ. Именно "ирискам" Холанд забил единственный свой гол в последних восьми матчах сезона 22/23 лет.
В рамках текущего розыгрыша АПЛ на счету норвежца 13 голов. По этому показателю он лидирует с Мохамедом Салахом в рейтинге бомбардиров чемпионата. В Лиге чемпионов нападающий оформил пять голов – на два меньше, чем лидер списка голеадоров Роберт Левандовский.
Популярное сейчас
- Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя
- "Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина?
- Daily Mail: У Мудрика были проблемы за кулисами, они замалчивались из-за беспокойства по поводу его зрелости
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца