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Лидер Арсенала получил травму в матче АПЛ
Артета воспользовался досрочной заменой
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 17 тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома встречается против "Арсенала". В первом тайме главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден провести преждевременную замену.
Травму получил лидер команды Букайо Сака. В середине первого тайма он сел на газон у чужой штрафной и попросил помощи врачей. У вингера проблема с ногой.
На 25-й минуте его все-таки заменил Леандро Троссард.
Сака в текущем сезоне оформил 15 результативных действий в 15 матчах за “Арсенал” в АПЛ (5+10). Кроме этого, на его счету шесть голевых взносов в Лиге чемпионов (4+2).
За ходом дальнейших событий матча “Кристал Пэлас” – “Арсенал” следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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