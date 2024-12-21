Лидер Арсенала получил травму в матче АПЛ

В матче 17 тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома встречается против "Арсенала". В первом тайме главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден провести преждевременную замену.

Травму получил лидер команды Букайо Сака. В середине первого тайма он сел на газон у чужой штрафной и попросил помощи врачей. У вингера проблема с ногой.

На 25-й минуте его все-таки заменил Леандро Троссард.

Сака в текущем сезоне оформил 15 результативных действий в 15 матчах за “Арсенал” в АПЛ (5+10). Кроме этого, на его счету шесть голевых взносов в Лиге чемпионов (4+2).

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